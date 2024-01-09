С участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в рамках проекта "Наш двор" состоялось открытие очередных обновленных дворов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Насиминском районе Баку, на улице Бакиханова, 42 и на улице Сакита Годжаева, 25, 25A, 25B, 27 и 27C в поселке Бакиханова благоустроены и переданы в пользование жильцов дворы, охватывающие многоэтажные дома, в которых проживает более 4600 человек.

Как сообщает Trend, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии двора, а также в массовой акции по посадке деревьев, проведенной в рамках мероприятия. Во время мероприятия, проведенного в преддверии Нового года, для маленьких жителей было организовано специальное празднество, где им были вручены праздничные подарки. Празднество, включавшее в себя музыкально-развлекательные программы, создало у детей особое новогоднее настроение, подарило радостные моменты.

Основная цель проекта "Наш двор" - обеспечение экологической чистоты и благоустройства дворов, восстановление озеленений, составляющих основу экологии города, формирование здорового образа жизни, создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан.

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