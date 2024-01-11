Начинается суд над иностранцами, планировавшими покушение на иностранного госчиновника во время его визита в Баку (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 09:20)

БАКУ /Trend/ - Уголовное дело в отношении иностранных граждан Яздана Шенаса Халеса Хоссейна Рамезанали и Джавиданхелана Эхсана Хоссейна, предварительное расследование которого завершено в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики, поступило в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Как сообщает в четверг Trend, уголовное дело передано на рассмотрение судье Новрузу Керимову.

Время подготовительного заседания суда назначено на 17 января.

Яздан Шенас Халес Хосейн Рамезанали и Джавиданхелан Эхсан Хоссейн были задержаны 31 мая 2023 года в результате оперативных мероприятий, проведенных СГБ Азербайджанской Республики. Они обвиняются в подготовке к совершению покушения (террористического акта) на должностное лицо иностранного государства во время его следующего визита в Азербайджанскую Республику. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям 28 (подготовка к преступлению), 277 (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Отметим, что статья 277 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырнадцати до двадцати лет, либо пожизненного заключения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!