Азербайджан не принимает участие Франции в процессе нормализации отношений с Арменией - Заур Мамедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не принимает участие Франции в процессе нормализации своих отношений с Арменией.

Об этом в четверг сказал Trend советник Академии государственного управления при Президенте, председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

Он отметил, что Президент Азербайджана во вчерашнем интервью местным телеканалам затронул очень важные вопросы.

"В своем выступлении глава государства также затронул вопрос, связанный с Францией, сделал замечания относительно предвзятой политики, проводимой этой страной. В Азербайджане разоблачена французская агентурная сеть. Официальный Париж должен осознать, что Азербайджан предпринимает шаги на основе международного права и требует от Франции не вмешиваться в его внутренние дела Азербайджана, и не участвовать в азербайджано-армянских процессах. Потому что её участие не принимается.

В интервью глава государства коснулся и вопроса, связанного с Зангезурским коридором. Армении следует обеспечить беспрепятственный проезд между Нахчываном и основной частью Азербайджана. Если этого не произойдет, то есть альтернативные пути, и Азербайджан будет их использовать", - сказал политолог.

Мамедов также добавил, что последние события свидетельствуют о том, что если Азербайджан и Армения продолжат диалог без чьего-либо посредничества, то это может возыметь больший эффект.

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