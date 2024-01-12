Названо количество созданых избирательных участков в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создано 6 319 избирательных участков в 125 избирательных округах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Микаил Рагимли во время выступления на заеседании круглого стола на тему "Обеспечение избирательного права граждан".

По его словам, 26 избирательных участков расположены на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. На сегодняшний день 17 человек обратились за подтверждением выдвижения своей кандидатуры на пост президента. Число зарегистрированных кандидатов в президенты достигло 7 человек.

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