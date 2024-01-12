Кто он - новый замминистра обороны Азербайджана? - досье

БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев назначен заместителем министра обороны - командующим Сухопутными войсками Азербайджана.

Генерал-лейтенант Мирзоев Хикмет Иззет оглу родился 29 февраля 1968 года в городе Билясувар, сообщает Trend.

В 1989 году после окончания Бакинского высшего общевойскового командного училища начал службу в Вооруженных силах СССР в должности командира взвода.

В 1992-1998 годах служил в Вооруженных силах Азербайджанской Республики на должностях командира отделения, батальона, отдельного батальона специального назначения и бригады.

В 1997-1998 годах учился в Военной академии Сухопутных войск Турецкой Республики.

С 1999 года служил в Силах специального назначения. В 2014 году был назначен на должность командующего Силами специального назначения.

Участвовал в боях за суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики.

За достойное выполнение служебных обязанностей Хикмет Мирзоев неоднократно удостаивался различных наград, орденов и медалей. Распоряжением от 01.01.1994 года был удостоен Президентом Азербайджанской Республики ордена "Азербайджанское знамя", распоряжением от 24.06.2003 - медалью "За отвагу", распоряжением от 21.06.2007 - медалью "За Родину", распоряжением от 24.06.2015 - орденом "За службу Отечеству" 3-й степени, распоряжением от 09.12.2020 - медалью "Герой Отечественной войны", распоряжением от 24.12.2020 - медалью "За освобождение Джебраила", распоряжением от 25.12.2020 - медалью "За освобождение Физули", распоряжением от 29.12.2020 - медалью "За освобождение Губадлы", распоряжением от 29.12.2020 - медалью "За освобождение города Шуша", распоряжением от 29.12.2020 - медалью "За освобождение Кяльбаджара", распоряжением от 24.06.2021 - медалью "За освобождение Ходжавенда", распоряжением от 07.11.2023 - орденом "Карабах".

С 11.01.2024 года распоряжением Президента Азербайджанской Республики назначен на должность заместителя министра обороны - командующего Сухопутными войсками.

Женат, двое детей.

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