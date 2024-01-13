Военный эксперт о значении операций "Фаррух", "Сарыбаба-Гырхгыз", "Возмездие" (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - В результате многих успешных операций, таких как "Фаррух", "Сарыбаба-Гырхгыз", "Возмездие", проведенных азербайджанской армией, был восстановлен контроль над стратегическими высотами по ряду направлений.

Об этом сказал Trend военный эксперт Азер Байрамов.

Он отметил, что следующим шагом стало строительство погранично-пропускного пункта "Лачин".

"Возможно, в то время его значимость была не столь очевидна. После восстановления контроля над пограничным пунктом в Лачине военная помощь сепаратистам в Карабахе прекратилась. И это был путь к их полному поражению", - сказал военный эксперт.

Отметим, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам заявил, что очень важной датой являются события 23 апреля. "Мы начали контролировать все границы и еще раз показали, что являемся хозяевами этих земель. Мы и до 23 апреля неоднократно демонстрировали Армении и местным сепаратистам, что Карабах – это наша земля, что операции "Фаррух", "Сарыбаба-Гырхгыз", "Возмездие" являются важными проведенными нами военными операциями. В результате этих операций стратегические холмы и высоты Карабахского региона, которые в то время не находились под нашим контролем, были взяты нами, и это имело очень большое значение для операции 19-20 сентября. Иными словами, эти операции были выбраны не стихийно, это были целенаправленные операции", - сказал глава государства.

Предлагаем вниманию видеоинтервью.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!