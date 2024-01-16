Решены вопросы материально-технического обеспечения всех избирательных участков - Нияз Алиев

БАКУ /Trend/ - Решены вопросы материально-технического обеспечения всех избирательных участков. Избирательные участки обеспечены надежной связью, бесперебойной электроэнергией. Можно с уверенностью сказать, что на освобожденных от оккупации территориях, а также по всей стране созданы все условия для того, чтобы граждане Азербайджана могли комфортно проголосовать. Будет обеспечено свободное, демократичное и прозрачное проведение выборов.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт secki-2024.az, об этом журналистам сказал заместитель заведующего отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджана Нияз Алиев.

По его словам, к выборам уже полностью подготовлены 6319 избирательных участков, обеспечена установка веб-камер на 1000 избирательных участках.

"После полного восстановления Азербайджаном государственного суверенитета, в городах и районах ведется большая подготовка к организации свободных, демократических и прозрачных президентских выборов, которые впервые пройдут на всей территории нашей страны", - сказал Н.Алиев.

Он сообщил, что вместе с представителями Центральной избирательной комиссии осуществляется мониторинг избирательных участков.

"Мы находимся на освобожденных от оккупации территориях по поручению руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики и знакомимся с ходом подготовки к выборам на этих территориях. На освобожденных территориях организовано 26 избирательных участков. На этих избирательных участках зарегистрировано около 22 тысяч избирателей. Из них 3700 переехали на эти территории для постоянного проживания. Более 18 тысяч человек являются гражданами, привлеченными к строительным работам", - сказал Н.Алиев.