Растущая экономика Азербайджана выступила поддерживающей силой в достижении национальных целей - Таир Миркишили

БАКУ /Trend/ - За последние 20 лет Президент Ильхам Алиев значительно развил экономику Азербайджана. Растущая и развивающаяся экономика Азербайджана выступила в качестве основной поддерживающей силы в достижении национальных целей страны во всех сферах.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству председатель комитета Таир Миркишили.

"В мире очень мало стран, которые экономически независимы. Долг большинства стран превышает объем их ВВП. Данная зависимость мешает этим странам проводить политику в соответствии со своими национальными интересами. В настоящее время внешний государственный долг Азербайджана составляет 10 процентов ВВП и в 10 раз меньше наших стратегических валютных резервов. Экономическая независимость позволила Азербайджану, несмотря на самые трудные моменты истории и давление на нашу страну, предпринять шаги, которые служат национальным интересам. Именно за счет экономической независимости мы воплотили в жизнь проекты, которые все в регионе называют "невозможными", и еще больше усилили свою политическую и экономическую мощь. За последние 20 лет ВВП Азербайджана увеличился в 4 раза, доходы бюджета - в 30 раз, внешнеторговый оборот - более чем в 10 раз, и мы стали лидирующей страной в мире по динамике развития, самой привлекательной страной для иностранных инвестиций в регионе. Общий объем инвестиций в экономику за этот период превысил 300 миллиардов долларов США, из которых 190 миллиардов долларов были вложены в ненефтяной сектор", - сказал он.

Как отметил председатель комитета, за прошедший период ненефтегазовая экономика выросла с 4 миллиардов до 41 миллиарда долларов. Добавленная стоимость в стратегических отраслях, приоритетных с точки зрения диверсификации, выросла в 4,7 раза в ненефтегазовой промышленности, до 19 раз - в туризме, в 23 раза - в информации и связи, до 5 раз - в транспортном секторе.

Он подчеркнул, что именно благодаря усилиям и самоотверженности Президента Ильхама Алиева были реализованы проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс, TANAP, TAP.

Таир Миркишили отметил, что направленность достигнутых экономических успехов на укрепление социального благосостояния граждан страны является основной линией политики Президента Ильхама Алиева. "За прошедший период бюджет социально ориентированных расходов увеличился в 20 раз, минимальная заработная плата - в 38 раз, среднемесячная заработная плата - в 12 раз, минимальная пенсия - в 16 раз, среднемесячная пенсия - в 14 раз. В настоящее время 43 процента расходов государственного бюджета приходится на расходы социальной направленности", - сказал он.

Председатель комитета также подчеркнул, что полное восстановление территориальной целостности Азербайджана - самая яркая страница в истории азербайджанского народа. "Победа, одержанная Азербайджаном под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, является источником гордости для каждого азербайджанца. На протяжении многих лет сосредоточение всех ресурсов, в том числе и экономических, на этой цели привело нас к этой победе. В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях ведутся масштабные восстановительно-строительные работы. Ни одна страна в истории не восстанавливала в одиночку территории с таким количеством разрушений. Азербайджан успешно осуществляет эти работы именно за счет собственных ресурсов, человеческого капитала. Параллельно со всем этим расширяются экономические реформы, совершенствуется экономическая законодательная база, принимаются новые стимулирующие законы, укрепляется экономическое положение нашей страны. С искоренением сепаратизма в регионе создались важные экономические возможности как для нашей страны, так и для региона. Для Азербайджана, который играет важную роль моста между Востоком и Западом, появился исторический шанс извлечь максимальную пользу из этих возможностей. Вера и доверие к Азербайджану, его лидеру позволяют успешно реализовывать на международной арене важные для нашей страны экономические проекты. Шаги, предпринятые Азербайджаном в связи с переходом к "зеленой" экономике, являются важным показателем быстрой подготовки нашей экономики к будущему развитию", - сказал он.

Таир Миркишили отметил, что новые реалии, возникающие в регионе и в мире, также создают важные вызовы для нашей страны и народа. "Для того чтобы Азербайджан сохранил достойные позиции на международной арене, всегда имел право голоса, чтобы каждый гражданин Азербайджана жил безопасно и достойно, чтобы наша экономика стабильно развивалась, нужны сильный лидер и сильное государство. Азербайджан, где царит политическая стабильность, где государство возглавляет лидер, которому верит и доверяет народ, и который пользуется высоким авторитетом на международной арене - это сегодняшний Азербайджан, который мы хотим видеть таким и в будущем. Сохранение и дальнейшее развитие этой реальности будет возможно только под руководством сильного лидера нашего народа Президента Ильхама Алиева. Он доказал это своей работой, выполнением всех своих обещаний. Уверен, что и на этих президентских выборах наш народ реализует свою политическую волю именно в пользу Президента Ильхама Алиева", - сказал он.

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