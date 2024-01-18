США привержены поддержке продвижения к прочному миру на Южном Кавказе - Марк Либби

БАКУ /Trend/ - США привержены поддержке продвижения к прочному миру на Южном Кавказе, сказал посол США в Азербайджане Марк Либби после вручения верительных грамот Президенту Ильхаму Алиеву, сообщает в четверг Trend.

"Сегодня у меня состоялась отличная встреча с Президентом Ильхамом Алиевым, на которой мы обсудили ключевые двусторонние вопросы, представляющие интерес, такие как изменение климата, региональная безопасность и экономическое развитие", - цитирует посла посольство США на своей странице в соцсети X.

Напомним, что 9 ноября прошлого года Сенат США подтвердил назначение Марка Либби послом в Азербайджанской Республике.

Ранее он также занимал должность заместителя главы миссии и временного поверенного в делах представительства США при Европейском союзе в Брюсселе.