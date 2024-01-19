Джейхун Байрамов встретился с госминистром Сомали (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с государственным министром, исполняющим обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Али Мухаммедом Омаром в рамках 19-го Саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения (ДН).

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, в ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Сомали.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что, несмотря на географическое расстояние, две страны поддерживают взаимные контакты и развивают сотрудничество в рамках региональных и международных организаций, что способствует укреплению отношений. Глава МИД выразил благодарность сомалийской стороне за постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Было подчеркнуто, что Азербайджан предоставляет образовательные стипендии для студентов из государств-членов Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения и что сомалийская молодежь принимает активное участие в этих программах.

Государственный министр, исполняющий обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества Али Мухаммед Омар поблагодарил Азербайджан за усилия во время председательства в Движении неприсоединения, в частности, за инициативы по усилению координации между членами Движения во время пандемии COVID-19, а также в постпандемический период.

На встрече также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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