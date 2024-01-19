Азербайджан поддерживает решение палестинского вопроса на основе норм международного права - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Уганду для участия в 19-м Саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения (ДН) встретился с министром иностранных дел Государства Палестина и по делам проживающих за рубежом палестинцев Риядом аль-Малики.

Как сообщили Trend в Министерстве иностранных дел, на встрече обсуждались темы, входящие в повестку дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной, а также положение в секторе Газа.

С удовлетворением были отмечены повестка дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами в политической, культурной, гуманитарной сферах и других направлениях, взаимная поддержка в рамках региональных и международных организаций.

Было подчеркнуто, что Азербайджан всегда поддерживал «решение о двух государствах» на основе норм международного права, в том числе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, предпринимал в этом направлении практические действия на национальном уровне, в том числе в период председательства в ДН – для ликвидации последствий конфликта.

С удовлетворением отмечалось, что Азербайджан оказал Палестине помощь на сумму 2 миллиона долларов США через Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для оказания помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.