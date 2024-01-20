Посол Грузии в Азербайджане выразил соболезнования в связи с трагедией 20 Января

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджанской Республике Зураб Патарадзе вместе с руководителями дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане, и сотрудниками посольства Грузии почтили память жертв кровавой трагедии, совершенной советскими вооруженными силами в Баку 20 января 1990 года.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в публикации на странице посольства в Facebook.

"Руководители дипломатических представительств возложили цветы к могилам шехидов на Аллее шехидов, погибших за Родину. 20 Января вошло в новейшую историю азербайджанского народа как одна из самых трагических дат", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается 34-я годовщина трагедии 20 Января.

Дата 20 января 1990 года вошла в историю, как героическая страница борьбы за свободу и территориальную целостность Азербайджана. Действия советской армии против народных масс, вышедших на улицы и площади Баку и выражавших решительный протест против агрессивных действий Армении, выдвинувшей территориальные претензии к Азербайджану, и покровительству ей со стороны руководства бывшего СССР, привели к небывалой трагедии.

Отважные граждане в те трагические дни в Азербайджане стали шехидами, поставив превыше всего свободу, честь и достоинство своей страны, своего народа.

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