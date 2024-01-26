На Западе открыто выполняется заказ, связанный с Азербайджаном - комментарий

БАКУ /Trend/ - Выступление Жозепа Борреля свидетельствует о том, что в настоящее время на Западе открыто выполняется заказ, связанный с Азербайджаном.

Об этом сказал Trend советник Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

Он отметил, что это заказ группы отдельных стран Запада, которая включила Армению в число своих друзей в связи с процессами на Южном Кавказе. "Мы становимся свидетелями того, что и соросисты, и определенные группы в Европейском союзе, Совете Европы, Ассамблее Совета Европы, Европейском парламенте и некоторые группы в Соединенных Штатах через такие страны, как Франция и Германия, выдвигают предвзятые обвинения и действуют против нашей страны", - сказал Мамедов.

По его словам, из-за подобных действий Франции Европейский союз в настоящее время не принимается Азербайджаном в качестве модератора. "Если вы хотите поговорить о "положении армян в Карабахе", почему бы не поговорить тогда и о заминированных территориях. Если вы действительно хотите установить мир между Азербайджаном и Арменией, то внесите предложения, направьте делегацию для рассмотрения этих вопросов", - сказал Мамедов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!