Предстоящие президентские выборы в Азербайджане имеют особое значение - Роберт Мобили

БАКУ /Trend/ - Албано-удинская христианская религиозная община будет активно участвовать в предстоящих президентских выборах в Азербайджане. В общине проводятся предвыборные встречи, целью которых является активное участие избирателей в выборах.

Как передает в среду Trend, об этом сайту secki-2024.az заявил председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили.

Он отметил, что Азербайджан является толерантной страной и для всех религиозных общин здесь созданы все необходимые условия на предстоящих президентских выборах. Избирателям предоставлены все возможности для голосования.

"В частности, следует учитывать, что эти выборы являются историческими в Азербайджане. Впервые выборы проходят на всей территории Азербайджана. Освобождение Карабаха положило начало новой эре. Под оккупацией находились не только наши земли, но и наше культурное наследие, религиозные памятники. Наши земли уже освобождены от оккупации, и Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет. Поэтому проведение президентских выборов в новый период имеет большое значение. Мы также будем активно участвовать в этих выборах", - добавил Р. Мобили.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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