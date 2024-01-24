Президент Ильхам Алиев - политический лидер, добившийся беспрецедентных успехов во всестороннем развитии современного Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев - политический лидер, добившийся беспрецедентных успехов в укреплении и всестороннем развитии современной Азербайджанской государственности. Благодаря его политической дальновидности и богатому мировоззрению, а также прекрасным управленческим способностям Азербайджан считается одной из влиятельнейших стран мира. Президент Ильхам Алиев сегодня участвует во внеочередных президентских выборах как полководец-победитель, вокруг которого тесно сплотился народ и который положил конец 30-летней оккупации азербайджанских земель.

Об этом в среду Trend заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Рашад Махмудов.

Он отметил, что в результате деятельности Президента Ильхама Алиева за последние 20 лет Азербайджан признан в мире развитой страной, укрепившей свои позиции в системе международных отношений.

"Президент Ильхам Алиев представил миру Азербайджан в новом образе, создав эффективную структуру государственности, обеспечивающую высокую конкурентоспособность страны в региональных процессах и, соответственно, полноценное экономическое лидерство на Южном Кавказе.

Будучи прагматичным лидером, Президент Ильхам Алиев прекрасно знал, что приоритет образования является характерной чертой социальной политики государств, добившихся важнейших успехов в экономике, культуре и повышении уровня жизни населения. Опираясь на этот проверенный на практике факт, глава государства уделил максимум внимания организации современной системы образования для успешного развития всех сфер жизни нашей страны. Были предприняты необходимые шаги для успешного выполнения этой приоритетной задачи", - сказал депутат.

Рашад Махмудов упомянул, что мменно под непосредственным руководством Президента Ильхама Алиева особое внимание и забота уделялась обеспечению детей и молодежи образованием по мировым стандартам, подготовке высококвалифицированных специалистов.

"В соответствии со стратегией преобразования нефтяного капитала в человеческий, в Азербайджане осуществлялось финансирование обучения молодежи в ведущих высших учебных заведениях мира", - отметил депутат.

Р.Махмудов подчеркнул, что социально-экономическое развитие Азербайджана отразилось на системе здравоохранения, а также на всех сферах жизни общества.

"За 20 лет своей президентской деятельности глава государства всегда ставил интересы народа превыше всего, тем самым доказав, каким должен быть настоящий лидер.

История показывает, что народ становится сильным, если у него есть настоящий лидер.

До президентских выборов осталось совсем немного времени, и мы наблюдаем предвыборную активность по всей стране.

Президент Ильхам Алиев - единственный кандидат, который не нуждается ни в пропаганде, ни в агитации. Потому что Президент Ильхам Алиев идет на выборы как лидер народа-победителя и является кандидатом абсолютного большинства населения, имеющего право голоса", - добавил Р. Махмудов.

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