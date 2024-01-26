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В связи с президентскими выборами аккредитованы 512 международных наблюдателей - ЦИК Азербайджана

Политика Материалы 26 января 2024 17:49 (UTC +04:00)
В связи с президентскими выборами аккредитованы 512 международных наблюдателей - ЦИК Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня аккредитацию в связи с внеочередными президентскими выборами прошли 19 международных организаций и 512 международных наблюдателей, представляющих 70 стран.

Как сообщает Trend со ссылкой на Secki-2024.az, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании структуры.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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