Новым премьер-министром Грузии станет Ираклий Кобахидзе - СМИ

БАКУ /Trend/ - Кандидатура председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе будет выдвинута на пост премьер-министра Грузии.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на СМИ Грузии.

Согласно информации, на пост председателя партии будет назначен действующий премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"24 января состоялось заседание политсовета партии. В ходе заседания было принято решение о проведении 1 февраля съезда партии и объявлении об изменениях.

Кроме того, Кобахидзе станет политическим секретарем партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"", - говорится в СМИ.

Отметим, что Гарибашвили дважды занимал пост премьер-министра Грузии (в 2013-2015 и 2021-2024 годах). Кобахидзе же является председателем правящей партии с января 2021 года.

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