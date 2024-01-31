Истекает срок, отведенный для подачи заявок для наблюдения на президентских выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Завтра истекает срок, отведенный для подачи заявок в окружную избирательную комиссию соответствующего избирательного округа для наблюдения на территории избирательного округа за ходом голосования на президентских выборах в Азербайджанской Республике, назначенных на 7 февраля.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт Secki-2024.az огласно Избирательному кодексу, гражданин Азербайджанской Республики, обладающий активным избирательным правом (по собственной инициативе, а также по инициативе зарегистрированного кандидата, политической партии, блока политических партий, неправительственной организации, осуществляющей деятельность в области выборов), начиная со дня назначения выборов и до истечения пяти дней до проведения выборов, должен подать заявление о наблюдении на территории избирательного округа в окружную избирательную комиссию соответствующего округа.

В связи с внеочередными президентскими выборами этот срок охватывает период до 2 февраля 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!