Названо количество зарегистрированных наблюдателей на внеочередных президентских выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародовано количество зарегистрированных на сегодняшний день наблюдателей в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, сообщает в среду Trend.

Как сказал на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана председатель ЦИК Мазахир Панахов, на данный момент зарегистрировано более 85 тысяч наблюдателей.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. За пост президента будут бороться кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

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