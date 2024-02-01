Мнение Симоняна об изменении некоторых положений Конституции Азербайджана безответственно - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мнение спикера парламента Армении Алена Симоняна о наличии в Конституции и правовых актах Азербайджана положений, которые следует изменить, мы расцениваем как безответственное.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана.

"Похоже, он, как и Вардан Осканян, все еще живет в придуманном параллельном мире.

Ален Симонян вместо того, чтобы говорить об Азербайджане, являющемся страной-победителем, пусть лучше комментирует, как он сам говорит "льва, похожего на смайлик", на гербе Армении", - говорится в заявлении общины.

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