Мазахир Панахов проинформировал председателя ЦИК Монтенегро о подготовке к президентским выборам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов 5 февраля встретился со своим коллегой из Монтенегро Никола Мугосой.

Как сообщает в понедельник Trend, Мазахир Панахов подробно проинформировал гостя о подготовке к внеочередным президентским выборам, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Мазахир Панахов отметил, что ЦИК контролирует весь процесс. Он сообщил, что ЦИК распечатал и раздал избирательные бюллетени окружным избирательным комиссиям (ОИК), и их количество превысило шесть миллионов. Он упомянул, что для наблюдения за выборами аккредитованы более 90 тысяч местных и 790 международных наблюдателей.

Председатель ЦИК также подчеркнул, что процесс подготовки проходил в порядке, установленном Избирательным кодексом.

Было отмечено, что в связи с выборами функционирует Независимый медиацентр "Выборы-2024". Также освещать выборы будут в общей сложности 34 авторитетных СМИ, в том числе такие агентства, как ведущие мировые СМИ "Associated Press", "BBC", "Al Jazeera" и "Kyodo".

Выразив благодарность за приглашение наблюдать за президентскими выборами, председатель Центральной избирательной комиссии Монтенегро Никола Мугоса пожелал Азербайджану успехов в проведении прозрачных и справедливых выборов. Говоря об опыте проведения выборов в электронной форме, Н.Мугоса отметил важность профессиональной обработки каждой информации.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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