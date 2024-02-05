БАКУ /Trend/ - Еще один судья Шахматной федерации Азербайджана получил статус судьи категории "А".

Как сообщает в понедельник Trend, соответствующая действующим нормативам Международной шахматной федерации Илаха Гадимова получила судейскую лицензию категории "А".

Таким образом, количество судей категории "А" в стране увеличилось до двух.

Отметим, что на протяжении многих лет первый вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаиг Гасанов был единственным в стране судьей, удостоенным категории "А".

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