Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Все избирательные участки полностью готовы к голосованию - председатель ЦИК Азербайджана

Политика Материалы 6 февраля 2024 14:47 (UTC +04:00)
Все избирательные участки полностью готовы к голосованию - председатель ЦИК Азербайджана

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в избирательном списке числится 6 миллионов 478 тысяч 623 человека.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на пресс-конференции для журналистов 6 февраля заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК отметил, что избиратели будут голосовать на 6 537 участках.

"Все участки полностью готовы к голосованию. Их подготовка отвечает международным требованиям", - подчеркнул он.

Отметим, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости