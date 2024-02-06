Все избирательные участки полностью готовы к голосованию - председатель ЦИК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в избирательном списке числится 6 миллионов 478 тысяч 623 человека.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на пресс-конференции для журналистов 6 февраля заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК отметил, что избиратели будут голосовать на 6 537 участках.

"Все участки полностью готовы к голосованию. Их подготовка отвечает международным требованиям", - подчеркнул он.

Отметим, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.

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