Названо количество избирателей на предстоящих президентских выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в списках избирателей на президентских выборах, которые состоятся 7 февраля в Азербайджане, насчитывается 6 миллионов 478 тысяч 623 избирателя.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт secki-2024.az, об этом заявил на пресс-конференции для журналистов председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

"Избиратели будут голосовать на 6 537 избирательных пункта, 26 из которых были созданы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана", - добавил М.Панахов.

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