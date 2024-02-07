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Избиратели Сабунчинского района Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)

Политика Материалы 7 февраля 2024 08:49 (UTC +04:00)
Избиратели Сабунчинского района Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Избиратели Сабунчинского района города Баку активно принимают участие в президентских выборах в Азербайджане.

Как передает в среду Trend, голосование на избирательных участках № 25, № 32, № 33, № 34 Сабунчинского четвертого избирательного округа № 29, организованного в средней школе №307 в поселке Забрат, проходит при большой активности избирателей.

Отметим, что сегодня в Азербайджане началось голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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Избиратели Сабунчинского района Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Сабунчинского района Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Сабунчинского района Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Сабунчинского района Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Сабунчинского района Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Сабунчинского района Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Сабунчинского района Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Сабунчинского района Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Сабунчинского района Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Сабунчинского района Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Сабунчинского района Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Сабунчинского района Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Сабунчинского района Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Сабунчинского района Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Сабунчинского района Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Сабунчинского района Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Сабунчинского района Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Избиратели Сабунчинского района Баку активно голосуют на президентских выборах (ФОТО)
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