Президентские выборы в Азербайджане проходят по всем международным демократическим нормам – наблюдатель из Кыргызстана

БАКУ /Trend / - Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят в соответствии с законодательством Азербайджана и по всем международным демократическим нормам, сказал Trend член группы международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ, заместитель председателя Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Искендер Матраимов.

"С раннего утра побывали на трех избирательных участках и хотим отметить, что еще до открытия избирательных участков наблюдали высокую активность. После 12:00 мы объездили двенадцать участков, где на каждом из них наблюдали очереди избирателей разных возрастов, от самых молодых до пожилых. Все идет по закону, никаких нарушений не замечено", - отметил Искендер Матраимов.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.