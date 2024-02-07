Обнародовано число избирателей, проголосовавших в Генконсульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге на 17:00

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 17:00 по местному времени в Генеральном консульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге проголосовали на выборах Президента Азербайджана 839 избирателей.

Как сообщает Trend со ссылкой на secki-2024.az, на этом избирательном участке было зарегистрировано 1 030 избирателей.

Эксперт Международного института мониторинга развития демократии Межпарламентской ассамблеи СНГ Станислав Ткаченко сообщил, что наблюдатели от ассамблеи будут наблюдать как за ходом голосования, так и за процессом подсчета голосов.

Отметим, что в РФ были созданы в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане 4 избирательных участка, в том числе в Генеральном консульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге - избирательный участок № 44 Наримановского первого избирательного округа № 19.

Напомним, что сегодня в Азербайджане прошло голосование на президентских выборах.

За пост президента боролись кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они голосовали на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран были созданы 49 избирательных участков.

Для наблюдения за выборами было зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

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