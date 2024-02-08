Коалиция мониторинга выборов "Мой голос" опубликовала заявление в связи с президентскими выборами в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Коалиция мониторинга выборов "Мой голос" опубликовала заявление в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, сообщает Trend.

В заявлении говорится, что коалиция мониторинга выборов "Мой голос", созданная совместно 3 неправительственными организациями - "Общество защиты прав азербайджанских женщин имени Диляры Алиевой", "Азербайджанское национальное отделение Международного общества прав человека", "Защита прав человека и законности", начиная с декабря 2023 года осуществляла непрерывный мониторинг процесса внеочередных президентских выборов в Азербайджане. "Обеспечивая сильный общественный контроль над избирательным процессом, коалиция постоянно информировала общественность о ходе процесса. До дня выборов коалиция определила наблюдателей на выборах по избирательным округам и участкам и организовала для них профессиональную подготовку. До дня выборов коалиция провела встречи со всеми кандидатами в президенты или их полномочными представителями, с избирательной миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также другими заинтересованными сторонами, осуществляла постоянный обмен информацией, делала необходимые записи, подготовила и обнародовала промежуточный отчет на основе наблюдений, наблюдений и анализа.

7 февраля - в день выборов Коалиция мониторинга выборов "Мой голос" провела наблюдение за выборами в соответствии с международными стандартами. Более 500 наблюдателей коалиции были представлены на всей территории республики - во всех регионах, наблюдение было проведено в 67 избирательных округах, что составляет 53,6% от общего числа избирательных округов. Среди наших наблюдателей преобладали женщины и молодежь. Вчера, в день выборов, все данные, собранные нашими профессиональными наблюдателями, были детально проанализированы с участием привлеченных в коалицию экспертов.

Таким образом, то, что мы наблюдали на участках по 67 избирательным округам, позволяет сделать следующие выводы:

- выборы прошли свободно, справедливо, прозрачно, без какого-либо вмешательства в процесс голосования, в условиях высокой активности избирателей,

- техническое оснащение избирательных участков, кабины для голосования, урны для голосования соответствовали требованиям, вытекающим из Избирательного кодекса и других законодательных актов в этой области,

- были обеспечены все условия для свободного доступа избирателей к избирательным участкам, их голосования в соответствии с законодательством,

- отмечено отсутствие давления на наблюдателей Коалиции мониторинга выборов "Мой голос", а также на наблюдателей международных организаций, политических партий, общественных организаций, независимых наблюдателей, наблюдавших за избирательным процессом на участках, где были и мы, не зафиксировано случаев препятствования им в свободном наблюдении за процессом, созданы полные условия для наблюдения,

- фото- и видеосъемка на избирательных участках, использование интернет-ресурсов были свободными, не было зафиксировано фактов вмешательства в работу представителей СМИ, каких-либо жалоб Коалицией на участках не зарегистрировано,

- никто из официальных государственных учреждений, представителей полиции не входил на избирательные участки без вызова,

- в день выборов, особенно в 8:00-9:00, 12:00-13:00, 17:30-19:00, поток избирателей на избирательные участки был больше всего, среди них преобладали молодежь, женщины,

- процесс голосования на избирательных участках начался и был завершен в предусмотренные сроки, подсчет голосов организован в соответствии с законом. Нашими наблюдателями были отмечены некоторые недостатки технического характера, связанные с проведением процедур, которые не влияют на общий результат выборов.

Заявления минувшим днем ряда политических партий, отказавшихся от участия в выборах, о том, что "НПО, которые годами профессионально занимаются наблюдением за выборами на местном уровне, не имели возможности наблюдать за этими выборами", являются политической чепухой. Прежде всего, Коалиция по мониторингу выборов "Мой голос", которую мы представляем, как упоминалось выше, объединяет в себе 3 НПО. Мы проводили мониторинг всех выборов, проведенных после восстановления государственной независимости Азербайджана. Кроме того, за выборами 7 февраля наблюдало рекордное количество наблюдателей от НПО и гражданского общества. В процессе участвовало около 7000 наблюдателей за выборами из 83 НПО. По сравнению с прошлыми президентскими выборами количество общереспубликанских наблюдателей от НПО увеличилось почти в 4 раза. Помимо нашей коалиции, существовали коалиции, созданные различными НПО, наши коллеги также обеспечивали общественный контроль. 9 НПО, объединившихся в эти коалиции, приняли участие в избирательном процессе с около 1700 наблюдателями. Кроме того, большое количество отдельных НПО проводили наблюдение за выборами по всей республике.

Исходя из того, что мы увидели в день выборов на 67 избирательных участках, можно с уверенностью сказать, что внеочередные президентские выборы 7 февраля 2024 года - это большой шаг вперед с точки зрения развития демократии, политической культуры в стране. Выборы были свободными, справедливыми и прозрачными. Среди избирателей наблюдались беспрецедентно высокая мотивация к участию в выборах, хорошее настроение, культура очередей. Большинство приходило голосовать семьями. Наши наблюдатели также наблюдали за выборами в Карабахе и Восточном Зангезуре, побывали на избирательных участках в Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Агдере, Агдаме, Физули, Ходжавенде, Зангилане, Джебраиле, Губадлы, Лачине. На освобожденных территориях в день выборов наблюдались многочисленные очереди перед участками.

Коалиция по мониторингу выборов "Мой голос" продолжает мониторинг и после выборов. Сейчас мы приступили к заключительной - III фазе нашего мониторинга. В настоящее время мы работаем над итоговым отчетом о выборах, и после полного завершения избирательного процесса окончательный отчет также будет обнародован", - говорится в заявлении.