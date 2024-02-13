Геннадий Зюганов поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Руководитель фракции Коммунистической партии в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Геннадий Зюганов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашей убедительной победы на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Ваше переизбрание подтвердило Ваш неоспоримый политический авторитет среди граждан страны и высокую оценку Вашей деятельности по укреплению социально-экономического развития Азербайджана.

Уверен, что российско-азерабайджанский диалог, который является важной составляющей многопланового сотрудничества между нашими странами, будет и далее развиваться при Вашем активном содействии.

Желаю Вам, Ильхам Гейдарович, успехов в столь ответственной деятельности, здоровья, благополучия", - говорится в письме.