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Азербайджанские военнослужащие принимают участие в курсах в Узбекистане (ВИДЕО)

Политика Материалы 15 февраля 2024 18:04 (UTC +04:00)
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в курсах в Узбекистане (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Группа военнослужащих азербайджанской армии принимает участие в курсах "Горный лидер", проводимых в Ташкентской области Узбекистана.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В курсах, проводимых в Учебно-тренировочном центре горной подготовки "Чимган" министерства обороны Узбекистана, участники совершенствуют полученные теоретические знания по эффективному использованию горного оборудования, скалолазанию, преодолению естественных горных преград, ведению огня в условиях гористой местности, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и их безопасной эвакуации. На курсе "Горный лидер" азербайджанские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм", - говорится в сообщении ведомства.

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