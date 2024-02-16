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Фикрет Мамедов и Мубариз Гурбанлы не вошли в состав нового Кабинета министров

Политика Материалы 16 февраля 2024 15:54 (UTC +04:00)
Фикрет Мамедов и Мубариз Гурбанлы не вошли в состав нового Кабинета министров

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Сегодня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении нового состава Кабинета министров.

Как сообщает в пятницу Trend, в новый состав Кабинета министров не вошли только министр юстиции Фикрет Мамедов и председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

Временное исполнение обязанностей министра юстиции возложено на заместителя министра юстиции Азера Джафарова, а временное исполнение обязанностей председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями - на первого заместителя председателя данного комитета Сайяда Салахлы.

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