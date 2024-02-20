Награжден ряд сотрудников Государственной налоговой службы Азербайджана - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда сотрудников Государственной налоговой службы при министерстве экономики.

Как сообщает во вторник Trend, за заслуги в развитии налоговой системы были награждены следующие сотрудники Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджанской Республики:

Орденом "За службу Отечеству" 3-й степени - Велиев Илькин Этибар оглу

Медалью "За отличие в государственной службе" - Мусаев Орхан Азад оглу

Медалью "За отличие на службе в налоговых органах" 1-й степени - Абдуллаев Вели Гасан оглу, Кенгерли Джавид Мухтар оглу, Мусаев Фахраддин Биннат оглу, Сулейманлы Эльхан Сулейман оглу, Шахинзаде Фарман Ильхам оглу

Медалью "За отличие на службе в налоговых органах" 2-й степени - Махмудов Фуад Малик оглу, Магеррамов Рамиз Булут оглу

Медалью "За отличие на службе в налоговых органах" 3-й степени - Ахмедов Рашад Кязым оглу.