США будут продолжать содействовать достижению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - Госдеп

БАКУ /Trend/ - США будут продолжать содействовать достижению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Госсекретарь Блинкен все еще считает, что мир достижим, и он обсудил это напрямую с лидерами обеих этих стран, призвал их работать вместе, чтобы решить оставшиеся проблемы. Мы будем продолжать содействовать достижению мирного соглашения. Я знаю, что два лидера встретились на двусторонней основе в Мюнхене. Мы продолжим предлагать помощь и поддержку Соединенных Штатов в достижении соглашения", - сказал он.

Отметим, что 17 февраля в Мюнхене по инициативе Канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Канцлером Олафом Шольцем.

Затем по инициативе Олафа Шольца состоялась совместная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Затем состоялась двусторонняя встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

На встрече обсуждались вопросы нормализации отношений стран, подписания мирного договора и делимитации границы.