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Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу

Политика Материалы 24 февраля 2024 16:14 (UTC +04:00)
Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу.

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что 24 февраля в 12:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

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