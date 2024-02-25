Ходжалинский геноцид является грубым нарушением международных конвенций - МИД

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 32 года с Ходжалинского геноцида, совершенного против азербайджанского гражданского населения в период военной агрессии Армении против Азербайджана и оккупации наших территорий.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

"Политика этнической чистки и геноцида Армении против азербайджанцев осуществлялась наряду с преступлениями против человечности в населенных пунктах, включая Баганис Айрум, Джамилли, Каркиджахан, Мешали, Малибейли, Гушчулар, Гарадаглы и т.д., в период всей оккупации территорий Азербайджана. Одно из самых страшных злодеяний такого рода было совершено против жителей Ходжалы.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года Вооруженные силы Армении при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшего СССР вели массированный артиллерийский обстрел города Ходжалы, который с октября 1991 года был окружен и отрезан от автомобильного сообщения, а с января 1992 года был отключен от электроснабжения.

В результате оккупации с особой жестокостью было убито 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, полностью уничтожено 8 семей, 130 детей потеряли одного из родителей, а 25 детей потеряли обоих родителей. Из 1275 человек, взятых в плен и в заложники и подвергнутых жестоким пыткам, судьба 150, в том числе 68 женщин и 26 детей, остается неизвестной по сей день.

Применение тяжелого вооружения без какой-либо военной необходимости против города Ходжалы, где проживали мирные азербайджанцы, материалы следствия о зверствах, совершенных против мирных жителей, свидетельства очевидцев, а также признание тогдашнего министра обороны Армении и экс-президента Сержа Саргсяна о том, что “До Ходжалы азербайджанцы думали, что... армяне не могут поднять руку на гражданское население. Мы смогли разрушить этот [стереотип]” без сомнения являются доказательством того, что совершенная резня была не случайностью, а преднамеренным преступлением геноцида, спланированным Арменией и осуществленным подчиненными ей силами.

Как и другие преступления против человечности, совершенные Арменией против азербайджанцев, Ходжалинский геноцид также является грубым нарушением международного гуманитарного права, норм в области прав человека, а также Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной конвенции о ликвидация всех форм расовой дискриминации.

Из-за неспособности положить конец безнаказанности Армении за преступления против человечности, эта страна во время 44-дневной Отечественной войны продолжила существующую практику и совершила военные преступления против населения, проживающего в таких регионах, как Гянджа, Барда, Тертер, которые расположены на значительном расстоянии от военных действий. Это еще раз демонстрирует ужасные последствия неспособности привлечь к ответственности лиц, ответственных за преступления против человечности, такие как геноцид, которые подпадают под действие универсальной юрисдикции.

С этой точки зрения поддержка мировым сообществом мер, принимаемых на национальном и международном уровнях для прекращения безнаказанности преступников, а также сотрудничество в этой области имеют решающее значение.

В этом году впервые в 32-ю годовщину Ходжалинского геноцида на всех азербайджанских территориях, в том числе в Ходжалы - городе, который для каждого азербайджанца является символом морального удара и неизлечимой раны, развевается наш трехцветный флаг.

Освобождение Ходжалы олицетворяет нашу силу и единство, долг верности жертвам Ходжалинского геноцида.

В то же время Азербайджан считает, что продолжающиеся меры, принимаемые на национальном уровне и в рамках действующего международного права, послужат прекращению безнаказанности и привлечению к ответственности лиц, ответственных за тяжкие преступления, совершенные во время агрессии Армении против Азербайджана.

В эту 32-ю годовщину трагедии мы с глубочайшим уважением вспоминаем и чтим память невинных жертв армянской этнической ненависти и преступлений геноцида, включая Ходжалинский геноцид.

Да упокоит Всевышний их души!", - говорится в заявлении.