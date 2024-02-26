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Президент Ильхам Алиев: Мы на поле боя отомстили за невинных жертв Ходжалы

Политика Материалы 26 февраля 2024 17:40 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы на поле боя отомстили за невинных жертв Ходжалы

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Мы восстановили историческую справедливость. Мы на поле боя отомстили за невинных жертв Ходжалы, не позволили, чтобы их кровь оставалась неотмщенной.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 26 февраля на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

Отметив, что для этого понадобилось 30 лет, глава государства подчеркнул: «Но работа, выполненная за эти 30 лет, проводимая нами целенаправленная политика создают нам возможность встретить этот день здесь».

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