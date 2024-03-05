Состоялись переговоры по военному сотрудничеству между Азербайджаном и Катаром

БАКУ /Trend/ - Продолжается визит делегации во главе с заместителем министра обороны Азербайджана - генеральным директором Агилем Гурбановым в Катар.

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках визита А.Гурбанов встретился с заместителем премьер-министра Катара и государственным министром по делам обороны Халидом бин Мохаммедом аль-Аттия.

На встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в военной и военно-технической сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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