Закир Гасанов встретился с техническим директором компании «Baykar» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Турецкую Республику делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым встретилась с техническим директором компании «Baykar», входящей в оборонно-промышленный комплекс братской страны, Сельчуком Байрактаром.

Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, на встрече было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией в военно-технической области, как и во всех других областях, успешно развиваются, были обсуждены перспективы развития текущего сотрудничества и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение между сторонами было подписано соглашение о сотрудничестве в области совместных исследований, разработок и производства.