Община Западного Азербайджана приветствует резолюцию ООН "Меры по борьбе с исламофобией"

БАКУ /Trend/ - 15 марта Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию "Меры по борьбе с исламофобией". Являясь одной из первых жертв исламофобии, Община Западного Азербайджана искренне приветствует эту резолюцию.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении общины.

"Община всегда активно способствовала международным усилиям против исламофобии. В прошлом году обращение по этому вопросу было распространено как официальный документ Генеральной Ассамблеи ООН.

Указанная резолюция, за которую проголосовало большинство государств, не была поддержана Арменией. Учитывая, что Армения является колыбелью систематической исламофобии, позиция этой страны по резолюции не вызывает удивления. Напомним, что Армения, проводя политику исламофобии на государственном уровне, провела тотальную этническую чистку против мусульман, разрушила мусульманские места поклонения и кладбища. Армения прославляет злодеев, совершивших военные преступления против мусульман и преступления против человечности. Эта страна до сих пор не позволяет изгнанным азербайджанцам вернуться на родину.

Мы призываем все государства, объединившиеся в борьбе с исламофобией и ксенофобией, осудить исламофобскую политику Армении и поддержать безопасное и достойное возвращение изгнанных оттуда азербайджанцев в свои дома", - говорится в заявлении общины.

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