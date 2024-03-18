Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и помощник Президента Узбекистана Саида Мирзиёева приняли участие в открытии выставки «Наследие в стежках: Путешествие по вышивкам и швейным традициям Узбекистана» в Центре Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 марта в Центре Гейдара Алиева открылась выставка под названием «Наследие в стежках: Путешествие по вышивкам и швейным традициям Узбекистана».

Как сообщает Trend, в открытии выставки приняли участие Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и помощник Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева.

Выступая на церемонии открытия, помощник Президента Азербайджанской Республики, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров подчеркнул, что многовековые дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развиваются, особенно в последние годы, благодаря тесным личным отношениям Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева. Отметив, что культурные связи занимают особое место в азербайджано-узбекских отношениях, помощник Президента напомнил об успешной организации взаимных дней культуры.

Подчеркнув, что эта выставка является еще одним показателем дружественных и братских отношений между нашими странами, Анар Алакбаров сказал: «Центр Гейдара Алиева на сегодняшний день стал площадкой для проведения международных конференций, выставок. Мы хотим выразить признательность Первому вице-президенту Азербайджана, Президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиевой за поддержку в проведении мероприятия. Сегодня благодаря помощнику Президента Республики Узбекистан Саиде Мирзиёевой и Фонду развития культуры и искусства Узбекистана мы проводим первое мероприятие, посвященное Узбекистану, в стенах Центра Гейдара Алиева. Вчера состоялся фантастический показ балетного спектакля «Лазги. Танец души и любви». Это танец, который вошел в список культурного наследия ЮНЕСКО. Как вы знаете, на следующей неделе будет отмечаться праздник Новруз. В эти праздничные дни посетители смогут ознакомиться с открывшейся сегодня выставкой, а также с представленной накануне нее инсталляцией «Воздушный фонтан» Даниэля Вюрцеля.

Выступая на мероприятии, помощник Президента Узбекистана Саида Мирзиёева выразила удовлетворение пребыванием в Азербайджане и организацией этой выставки в нашей стране: «Сегодня в Центре Гейдара Алиева в Баку открывается масштабная выставка «Наследие в стежках. Путешествие по вышивкам и швейным традициям Узбекистана». Эта выставка представляет собой не просто коллекцию декоративно-прикладного искусства, она является живым свидетельством богатого разнообразия культурного наследия Узбекистана, олицетворением его исторической глубины и культурной эволюции».

Отметив, что между Узбекистаном и Азербайджаном существует уникальная историческая связь, Саида Мирзиёева подчеркнула, что оба государства являются воплощением многовековой истории и богатых культурных традиций. «Узбекистан и Азербайджан объединяет множество общих моментов в истории, культуре и традициях. Оба народа славятся своим гостеприимством, богатой национальной кухней и огромным наследием народных ремесел, таких как вышивка, резьба по дереву, керамика. Пусть это большое мероприятие станет еще одним мостом между нашими народами и свидетельством общего стремления к красоте и гармонии», - подытожила помощник Президента Узбекистана.

После выступлений Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и помощник Президента Узбекистана Саида Мирзиёева ознакомились с выставками «Азербайджанский ковер – танец узоров» и «Кукла в искусстве», подготовленными при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Отметим, что коллекция ковров подготовлена в течение 8 лет. Представленные на выставке ковры «Сотворение», «Шикаргях», «Ханская охота», «Война и мир», «Бенди-руми», «Шебекели», «Адам и Ева», «Агаджлы», «Нарлы», «Гёллю», «Лечек-турундж», «Четыре времени года», «Таглы», «Джамадет», а также ковры «Птицы рая» и «Райский сад», которые вдохнули новую жизнь в древнее искусство, вызвали большой интерес как уникальные образцы ковроткачества.

На выставке «Кукла в искусстве» представлено более 200 кукол. Большинство произведений искусства, экспонируемых на выставке, изготовлены в единственном экземпляре и обладают большой художественной ценностью. Многие из этих произведений – победители международных фестивалей кукол и биеннале.

Затем Мехрибан ханым Алиева и Саида Мирзиёева разрезали ленту, символизирующую открытие выставки «Наследие в стежках: Путешествие по вышивкам и швейным традициям Узбекистана», и ознакомились с экспозицией.

Было сообщено, что на выставке, проводимой совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана, демонстрируется более 140 образцов декоративно-прикладного искусства из музейной коллекции этой страны. Экспозиция, посвященная культурно-историческому наследию и национальным костюмам Узбекистана, отражает возрождение в XIX-XX веках характерных для этой страны ремесел. Золотошвейные узоры Бухары всегда занимали особое место среди других видов искусства Узбекистана.

Выставка «Наследие в стежках: Путешествие по вышивкам и швейным традициям Узбекистана» состоит из нескольких секций: золотошвейные чапаны (халаты), являющиеся основным элементом мужского национального костюма, образцы декоративной вышивки сузани преимущественно на декоративном текстиле с преобладанием цветочных и звездных мотивов из таких городов, как Ташкент, Джизак, Самарканд, Шахрисабз, Нурата и Бухара, а также ювелирные изделия из серебра, бирюзы и других драгоценных камней, изготовленные древними мастерами из Самарканда, Бухары и Каракалпакстана.

На мероприятии прозвучала национальная музыка Узбекистана.

Жители Баку и гости нашей столицы смогут ознакомиться с выставкой в Центре Гейдара Алиева до 1 июля 2024 года.