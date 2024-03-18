БАКУ/Trend/ - Совет ЕС обсудит процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС, передает в понедельник Trend.

Как сообщается, обсуждения пройдут в рамках заседания, которое состоится 18 марта.

"В повестку заседания министров иностранных дел 27 стран Евросоюза в Брюсселе войдут, в числе иных вопросов, урегулирование отношений между Ереваном и Баку", - подчеркнули в ЕС.

Как ранее сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, появился исторический шанс для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

"После восстановления территориальной целостности нашей страны появился исторический шанс на достижение мира с Арменией, и Азербайджан принимает все необходимые для этого меры. Международное сообщество должно предпринять положительные шаги, чтобы отвлечь Армению от реваншистских идей, подтолкнуть к переговорам", - подчеркнул министр.

По словам министра, точка зрения Азербайджана заключается в том, что для обеспечения регионального мира и стабильности необходимо полное соблюдение норм и принципов международного права.

"Азербайджан предпринимает систематические и последовательные шаги в направлении обеспечения мира", - добавил Д.Байрамов.

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