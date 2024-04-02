Джейхун Байрамов провел обсуждения с генсеком Мусульманского совета старейшин

БАКУ /Trend/ - 2 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин Мохаммедом Абдельсаламом.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества с Мусульманским советом старейшин, подготовка к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также угрозы в отношении исламской религии на международном уровне, вопросы религиозной солидарности.

Министр отметил большой вклад Азербайджана в поощрение единства и солидарности в исламском мире, отметил важность развития поддержки и сотрудничества на многостороннем уровне, в том числе в рамках региональных и международных организаций.

Говоря о проектах, реализуемых Азербайджаном по продвижению межкультурного диалога, в том числе по борьбе с такими опасными тенденциями, как исламофобия, Джейхун Байрамов сказал, что антиисламская политика в некоторых западных странах вызывает серьезную обеспокоенность.

Генеральный секретарь Мохаммед Абдельсалам особо отметил вклад Азербайджана в сотрудничество в исламском мире, а также демонстрируемую страной позицию в постконфликтный период в регионе, и то, что Азербайджан является стороной, выступающей с мирной инициативой.

Было также отмечено, что важно продолжение продвижения религиозными лидерами совместных инициатив по борьбе с изменением климата и в этом году, в рамках COP29.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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