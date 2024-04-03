Последние 48 часов для Еревана - запущен план по свержению России в Армении

БАКУ /Trend/ - Армения, вновь выставив грудь в соответствии с приказом своих покровителей, начала серьезно "действовать" для обострения ситуации на условных границах с Азербайджаном.

За считанные часы до проведения 5 апреля в Брюсселе совместной встречи ЕС-Армения-США можно более отчетливо заметить эту провокационную деятельность. С сосредоточением Арменией живой силы и военной техники на границе становится все более очевидным, с какой целью на самом деле, армянская армия вышла из казарм. Кроме того, Арменией было принято решение о призыве резервистов на военные учения с 1 апреля по 28 июня. Нет никаких сомнений в том, что эта активность рассчитана на встречу 5 апреля и последующие процессы.

Ясно как день, что встреча в формате Армения-Европейский союз-США, которая состоится в Брюсселе, будет рассматриваться в качестве трамплина для вступления западных сил на Южный Кавказ. Обстрел позиций ВС Азербайджана в Нахчыванском направлении в минувший день также свидетельствует о повышенном риске эскалации, которая может произойти на границе с Азербайджаном накануне или после этой встречи.

Не исключено, что именно такими провокациями противоборствующие стороны стремятся подтолкнуть Азербайджан к ответным мерам, намереваясь подготовить обоснованный аргумент для привлечения западных сил к "безопасности" Армении.

Видимо, Армения никак не способна сбросить с себя то, что она страна иллюзий. На встрече 5 апреля, где Запад, как ожидается, окажет Армении явную поддержку, возникают интересные моменты, учитывая, что его главная цель - Россия:

- Армения по-прежнему остается членом ОДКБ

- Имеет двусторонний военно-политический союз с Россией

- На территории Армении имеется российская военная база

- На Россию приходится самая большая часть экономической системы Армении.

Однако официальный Ереван всячески старается вырваться из орбиты России, сформировать военно-политический союз с Западом. В контексте всех этих событий политическое руководство Армении также не стесняется обвинять Россию. Премьер-министр Никол Пашинян на днях снова резко обвинил Кремль.

Он отметил, что в отношениях с Россией Армения не совершила никаких ошибок. Пашинян также заявил, что они выполнили свои обязательства перед Россией. Премьер-министр Армении обвинил Россию во лжи.

Ответ от официальной Москвы не заставил себя долго ждать. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова назвала ложью заявления о том, что Москва и ОДКБ не помогали Армении во время обострения ситуации в регионе Южного Кавказа.

Она также добавила, что новая напряженность между Арменией и Азербайджаном зависит от того, насколько Ереван позволит Европейскому союзу, США и Великобритании оказать разрушительное влияние на ситуацию в регионе и стране. Таким образом, Россия открыто заявила, что за провокационными шагами Еревана стоят известные западные круги.

В то время как Россия занята словесной перепалкой с Арменией, Запад поставил перед собой цель заполнить образовавшийся российский вакуум в политической власти Армении и среди общественности. Можно четко заметить, что Запад рассматривает Армению как исключительное государство региона и намерен создать прецедент, предоставляя Еревану прямые гарантии безопасности.

В то же время этот шаг можно рассматривать как вмешательство Запада в процесс подписания окончательного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. К сожалению, этим приятным шагом официального Баку, который принял предложения ЕС и США о посредничестве между сторонами, манипулируют вышеупомянутые силы. Запад открыто демонстрирует полное безразличие к интересам Азербайджана. Это также очень серьезный прецедент для ограничения возможностей посредничества Брюсселя и Вашингтона со стороны официального Баку.

Армения уже открыла очередной огонь по Азербайджану и России провокацией в Нахчыване. Потому что любая эскалация, которая может произойти, одновременно станет очередным ударом по позициям России в Армении. В этом смысле нарушение Арменией прекращения огня в направлении Нахчывана можно считать началом провокаций.

Никола Пашинян, похоже, "верен" своим провокационным планам, которые он использовал до этого. Премьер-министр Армении может иметь желание доказать свою правоту, втянув Азербайджан в войну для подтверждения тезиса о том, что "если мы не вернем села, будет война", в своем недавнем заявлении. Армянский лидер, пытается скрыть возможные провокации, которые они запланировали, говоря, что "Азербайджан ищет предлог для новой широкомасштабной войны".

Скорее всего, Еревану и тем, кто строит планы по эскалации на границе в отношении региона, нужна картинка, что "Армения подвергается нападению". За данными провокациями стоит именно этот заказ. Но власти Армении должны понимать, что запугать Азербайджан такими мелкими планами не удастся. Решение Азербайджана является окончательным, и Президент Ильхам Алиев очень четко заявил, какие шаги будут предприняты в связи с предстоящими провокациями.

Если неопределенные шаги официального Еревана, его склонность к эскалации приобретут последовательный характер, а провокации против Азербайджана уже начнут представлять серьезную угрозу национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету, Азербайджан как минимум воспользуется своим правом наносить удары по тактическим целям.

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