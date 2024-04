БАКУ /Trend/ - Выступающая с периодическими исследовательскими статьями, основанными на информации, просочившейся из разведывательных органов различных государств, "Observer Online" 02 апреля 2024 года опубликовал следующую статью под заголовком "Why are French intelligence officers fleeing the countries?"(Почему французские разведчики бегут из стран), в которой затрагиваются множество новых и малоизвестных вопросов.

Бесчисленные улики и утечки, намекающие на проблемы, с которыми Франция столкнулась в Азербайджане и других государствах, представляющие интерес для других государств, методы и приемы французской разведки, буквально встревожили последних.

Отметим, что "Intelligence online", известная своей близостью к этим структурам Франции, в последнее время стала публиковать необоснованные статьи, связанные с Азербайджаном.

Trend представляет перевод этой статьи "Observer Online" на русский язык:

"Почему офицеры французской разведки бегут из стран пребывания?

О чем промолчал "İntelligence online"

Армения на пути к превращению в новую колонию

На фоне инициатив армянского лобби во Франции и неудач в Африке Армения, как идеальный вариант для превращения в новую колонию, стала привлекательным рынком для продажи французского оружия. Нейтральные наблюдатели рассматривают это как препятствие на пути к установлению устойчивого мира, а также как попытку разжечь завершившуюся войну между Арменией и Азербайджаном, восстановивший признанную международным правом территориальную целостность в Кавказском регионе.

Таким образом, Азербайджан является не только современной страной со стабильной экономикой, принимающей многочисленные международные конференции, но и направляющей свои богатые природные ресурсы на современное развитие. Если считать, что за последние десять лет ни одна из стран в мире не выиграла в войнах, в этом отношении Азербайджан является единственным исключением. Свою территориальную целостность, признанную мировым сообществом, он обеспечил полной победой над соседней Арменией, что стало результатом отступления армянских войск с территорий, оккупированных в 90-е годы ХХ века.

Естественно, в таких условиях были бы разоблачены привыкшие давать себе волю представители французской разведки, которые многие годы чувствовали себя комфортно в дружественном Азербайджане, откуда внедрились в Азию, а теперь действуют против национальных интересов Азербайджана.

Азербайджан – крупнейшая держава Кавказского региона, которая является страной с обширными контрразведывательными и разведывательными возможностями, её действия против французской разведки сопровождались серией арестов, объявлением дипломатов "персонами нон грата" и другими мерами.

Одному из арестованных, гражданину Франции было поручено получение британского гражданства в Азербайджане (причина отправки арестованного за сотрудничество с ним азербайджанца в Северную Ирландию в следующих статьях).

На пике допущенных ошибок глава внешней разведки DGSE и министр иностранных дел Франции были освобождены от своих обязанностей.

Самым интересным стало разоблачение широкой разведывательной сети, ранее оставшаяся без внимания официального Баку, действовавшая против Азербайджана и третьих стран через Азербайджан, а также способов и методов их незаконных операций, взяточничества и торгов, позорных ошибок, допущенных в отношении секретности, которые шокируют международное сообщество.

Когда бежали офицеры разведки, описавшие свою жизнь в художественной форме, их книги остались

Новость о начавшемся в Азербайджане расследовании по фактам привлечения граждан Азербайджана и Франции в качестве шпионов уже распространилась на различные престижные международные организации и регионы.

Стало известно, что совершивших вышеуказанные преступления офицеров разведки Франции удалось тайно назначить на руководящие должности в международных организациях, на которых представлены многие страны.

В декабре 2023 года, когда в Баку началась серия арестов, один из них первым рейсом бежал из Бишкека во Францию, оставив пост главы международной организации в Центральной Азии, в следствии чего в течении этих месяцев ему мешает покинуть Францию страх от его собственных игр, зафиксированных в Баку (выдающееся описание этого человека в наших следующих публикациях).

Вероятно, это одно из первых нововведений в искусстве разведки, когда секретные агенты записывают свою жизнь и операции в мемуарах. Это было для них косвенным средством доказать свои деяния несправедливым чиновникам в будущем.

Что не затронула газета Intelligence Online, у которой возрос интерес к Азербайджану?

Французская газета Intelligence Online, известная тем, откуда черпает свои статьи, почти регулярно не забывает упомянуть тему Азербайджана.

Иногда газета не может не написать о шокирующих скандалах, произошедших за дверями французской дипломатии.

Куда исчезло международное сотрудничество в борьбе с терроризмом?

В особо чувствительный период в текущей деятельности DGSE намерения эффективного сотрудничества с другими государствами в борьбе с международным терроризмом не ощущаются.

Независимые эксперты оценивают это либо как обоснованная уверенность в отношениях с террористическими организациями, либо как необоснованное безразличие на фоне экономико-колониальных интересов. В любом случае, есть время разобраться с методами, которые стравливают Иран и Израиль друг против друга с территории третьих стран.

Азербайджан является страной, которая играет активную роль в борьбе с терроризмом, имеет опыт лишения гражданства более 500 человек, присоединившихся к международным террористическим организациям, арестов «бухгалтеров» ИГИЛ и других лиц, а также является страной, которая в этом направлении сотрудничает на международном уровне.

Естественно, предпринимаемые шаги в сфере международного сотрудничества в этом направлении, являются требованием защиты человечества.

Сегодня «Дервиш Местели Шах» напрямую нацелен на Париж из Хорасана, и мир пытается избежать огромной террористической волны, приближающейся к Франции под именем мести за Мали, Нигер, Буркина-Фасо и других стран.

Именно многолетняя французская колониальная эксплуатация и вызванные ею голод и нищета населения, а также социальная и политическая нестабильность в странах делают упомянутые африканские страны бессильными перед лицом растущих местных террористических организаций.

Зарубежные приключения человека, избившего французских журналистов

Суммы взяток, полученные хорошо известным «бесхозным» Александром Беналлой от новых иностранных магнатов для решения своих личных проблем, вопреки национальным интересам Франции, ослепляют глаза.

Хотя он не смог написать художественные произведения, но совершал покупки у членов семей некоторых известных зарубежных деятелей и использовал оставляющие после себя следы методы и груды бумаг. Сегодня, если и есть возможность повлиять на французские правоохранительные органы и защитить его, то обычно никто не может взять интересные доказательства из рук общедоступной прессы.

К какому будущему – примеру демократии для всего мира или колониальным национальным интересам?

Каждый раз, когда возникали вопросы со страной-партнером, не меньшим объектом критики оказывались специалисты отдела кадров DGSE, погубившие карьеры своих профессиональных сотрудников из-за родственных связей. Другая тема — аспекты, усиливающие ненависть колонистов.

Факт распределения высоких гонораров некоторыми официальными лицами разведки, мобилизовавшими коллектив для исследования методов замены американских и британских компаний на соседних рынках крупными французскими компаниями, не только среди подчиненных, но и среди подчиненных коллег, вовлеченных в интимные отношения, мог привести к дополнительным слухам.

Это сотрудничество также позволяет им встречаться и обсуждать внутриполитические горизонты Франции в частном порядке с экономическими гигантами.

У имеющих полномочия массово собирать личные данные населения без их согласия, лиц проблем не возникает. Однако сегодня Париж – это место, где колебания в правильном подборе кадров, занимающихся негласным контролем политиков в стране, не могут преобладать над интересами этих носителей информации.

На фоне разведывательных провалов переход главы внутренней разведки во внешнюю с целью установления более глубокого механизма личного влияния на внутриполитическую аудиторию обещает в будущем еще более интересные скандалы во внутриполитическом пространстве.

Недовольства, возникающие ролью личных отношений при территориальном распределении сотрудников, похоже, не имеет большого значения по сравнению с этими скандалами.

Интересно, чувствует ли DGSE, что обновленный список сотрудников Управления сбора разведывательной информации (DRO DGSE) уже позволяет многим странам с улыбкой наблюдать за их целенаправленными последовательными примитивными визитами?!

Другие темы, не затронутые “İntelligence Online” в наших следующих статьях:

«Тайные денежные операции с Сомали и другими странами – адреса и желания»

«Что французская разведка ищет в британских компаниях, кроме национальных интересов?!»

«Страусы используют номера мобильных телефонов зарубежных стран»

«Служба электронной почты TutaNota или местоположение агентской сети DGSE»

«Террор против политиков во Франции, простые и совершенно секретные механизмы»

Елисейский опыт 8-нулевых взяток под названием «гонорар»

«Почему французская разведка не может найти двух внутренних шпионов, патриотов по убеждениям»

«Шокирующие торги Александра Беналлы с представителями европейских конкурентов на Ближнем Востоке с привилегированным паспортом – впервые с документами и аудиозаписями»

«Tilenga-EACOP», «Cabo Delgado» – тайны и беды»".

