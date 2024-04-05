В Отдельной общевойсковой армии Азербайджана прошли очередные командно-штабные учения (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Отдельной общевойсковой армии состоялись очередные командно-штабные учения.

Как сообщили в пятницу Trend в минобороны Азербайджана, на первом этапе командно-штабных учений подразделения, привлеченные к практической деятельности, в разное время были подняты по тревоге и выведены в учебные районы.

"Для комплектования войск мобилизационными резервами были развернуты пункты приема личного состава и техники, осуществлен практический прием призванного состава по специализации. После проведения соответствующей регистрации в пунктах личный состав прошел врачебный осмотр, был обеспечен оружием и другими необходимыми видами обеспечения.

В соответствии с задачей, поставленной высшим командованием, в развернутых полевых и стационарных пунктах управления боем было начато планирование операций и проведены соответствующие мероприятия для принятия оптимального решения.

Привлеченные к командно-штабным учениям танковые, артиллерийские подразделения, а также подразделения противовоздушной обороны и специального назначения успешно справились с поставленными задачами, создав благоприятные условия для выполнения задач, стоящих перед общевойсковыми подразделениями.

В ходе учений спецназом были выполнены различные разведывательные задачи в глубине условного противника, в условиях труднопроходимой горной и скалистой местности, в том числе проведены налеты на важные объекты условного противника.

На втором этапе учений в Симуляционном центре на компьютерах были отработаны принятые штабами решения для того, чтобы воочию убедиться в осуществимости принятых решений на местности, проверить умение командиров управлять подразделениями на поле боя, убедиться в эффективном использовании средств огневой поддержки и организации всестороннего обеспечения на всех этапах ведения боя.

По итогам учений, на которых все поставленные цели были достигнуты в результате совместной деятельности соединений различных видов войск, был высоко оценен уровень подготовки штабов при планировании операций",- говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!