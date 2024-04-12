Замглавы МИД Азербайджана рассказал в Греции о подготовке к COP29

БАКУ /Trend/ - 10-12 апреля заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев находился с рабочим визитом в Греции.

Как сообщили Trend в МИД, заместитель министра Фариз Рзаев принял участие в панельных дискуссиях, посвященных сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP), на IX Дельфийском экономическом форуме.

В своем выступлении Ф.Рзаев рассказал о подготовке к COP29 в Азербайджане в ноябре 2024 года, а также о шагах, предпринимаемых в Азербайджане в направлении охраны окружающей среды, развития альтернативных источников энергии. Он проинформировал о том, что освобожденные от оккупации территории Азербайджана объявлены зоной "зеленой" энергии.

В рамках визита Ф.Рзаев также встретился с правительственными чиновниками и членами парламента Греции. На встречах состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также по вопросам, стоящим на региональной и международной повестке дня.

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