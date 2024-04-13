Скрытые стороны теракта в Москве - почему именно "Крокус"?

БАКУ /Trend/ - 22 марта неизвестные, проникшие в "Крокус Сити Холл" в городе Красногорск Московской области России, открыли огонь по людям. Это произошло перед началом концерта группы "Пикник". В результате террористического акта погибли не менее 144 человек, 551 человек был ранен.

Это событие потрясло мир как самый кровавый теракт за последнее время. До сих пор высказывается много версий, связанных с этой трагедией.

Тем временем пролить свет на некоторые темные стороны, связанные с этим событием, могут заявления зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. Так, Медведев обвинил в теракте Францию, и непосредственно президента Франции Эммануэля Макрона в сговоре с террористами.

Франция опровергла это заявление.

Почему зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Францию?

Прежде всего, следует отметить, что это может быть обусловлено наличием у Медведева как зампредседателя СБ достаточно серьезной информации на данный счет.

С другой стороны, в западных СМИ есть достаточно публикаций о связях Франции с террористическими организациями. Это также означает, что у Франции есть возможности заказать данный террористический акт.

Почему именно "Crocus City Hall", принадлежащий азербайджанцам?

Места совершения террористических актов никогда не выбираются случайным образом. Несомненно, за выбором места лицами или организациями, которые совершили этот теракт, стоят серьезные цели. Видимо, таким образом также планировалось нанести удар по отношениям между Азербайджаном и Россией.

Образ "мусульман-террористов"

Нападение "мусульман-террористов", съемки этого на видео и размещение этих кадров в соцсетях - данный сценарий, казалось бы, сам по себе уже был рассчитан на создание в России противостояния на религиозной почве. Это должно было стать следующей волной террора. Напряженность в российско-азербайджанских отношениях, противостояние на религиозной почве в России, столкновения с мусульманами и прочее.

В настоящее время расследование со стороны России продолжается, и в ходе расследования, вероятно, будут получены более полные данные.

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