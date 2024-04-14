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Закир Гасанов встретился с командующим ВВС Иордании (ФОТО)

Политика Материалы 14 апреля 2024 15:21 (UTC +04:00)
Закир Гасанов встретился с командующим ВВС Иордании (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов в рамках своего официального визита в Иорданию посетил Учебный центр специальных операций имени Короля Абдаллы II, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Закиру Гасанову была предоставлена ​​подробная информация об основных направлениях деятельности центра и созданных здесь условиях.

Затем министр обороны Азербайджана прибыл в командование Королевских ВВС.

Генерал-полковник Закир Гасанов встретился здесь с командующим Королевскими ВВС Иордании генерал-майором Мухаммадом Хасатом.

На встрече обсуждались перспективы развития вооруженных сил, военного образования и военно-технического сотрудничества.

Закир Гасанов встретился с командующим ВВС Иордании (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с командующим ВВС Иордании (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с командующим ВВС Иордании (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с командующим ВВС Иордании (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с командующим ВВС Иордании (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с командующим ВВС Иордании (ФОТО)
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