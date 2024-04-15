Джейхун Байрамов обсудил с узбекским коллегой текущую ситуацию в регионе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим узбекским коллегой Бахтиёром Саидовым.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

"Министры обсудили широкий спектр вопросов, связанных с дальнейшим расширением азербайджано-узбекского стратегического партнёрства и текущей региональной ситуацией", - сообщили в министерстве.

Отметим, что министр иностранных дел Джейхун Байрамов 14 апреля отправился с рабочим визитом в ​​Республику Узбекистан.