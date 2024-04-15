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Сегодня в Международном суде ООН пройдут предварительные слушания по иску Азербайджана к Армении

Политика Материалы 15 апреля 2024 10:44 (UTC +04:00)
Сегодня в Международном суде ООН пройдут предварительные слушания по иску Азербайджана к Армении

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Международном суде ООН пройдут предварительные слушания по иску Азербайджана к Армении.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем аккаунте X написал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что сегодня в 12:00 по бакинскому времени состоятся общественные слушания по предварительным искам, поднятым Азербайджаном по делу, связанному с обращением комитета Международного суда по ликвидации расовой дискриминации (Армении против Азербайджана).

Было подчеркнуто, что азербайджанскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.

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